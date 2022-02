Bach Heritage ou comment mettre le cantor de Leipzig à toutes les sauces

Bozar accueille un festival Bach Heritage qui joue à fond la confrontation du cantor de Leipzig et de la modernité. Et met ainsi à l’honneur l’intemporalité de ce compositeur universel.

La musique de Bach est la vision la plus complète de ce que la musique peut être : il écrit de la musique, mais aussi le langage. Il élargit le système tonal. Et sa musique est une incroyable fusion entre virtuosité technique et franchise émotionnelle. Elle est à la fois intelligente et naturelle. » Lorsque Max Richter évoque Bach, on comprend qu’il est l’une de ses références ultimes. Comme beaucoup de compositeurs contemporains, le Germano-Britannique s’est inspiré du cantor de Leipzig pour trouver son propre langage musical.