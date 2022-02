Immobilier: quelles sont les communes les plus chères en province de Liège? (Carte interactive)

Dans la province de Liège dans son ensemble, le prix médian d’une maison atteint les 195.000 euros. L’activité immobilière se porte bien en province de Liège, enregistrant une hausse de plus de 13 %.

L’activité immobilière se porte bien en province de Liège, enregistrant une hausse de 13,1 % des transactions l’an dernier par rapport à 2020, a indiqué mercredi la Fédération des notaires. La province liégeoise représente désormais un peu moins de 10 % du volume immobilier total belge. L’arrondissement de Waremme affiche les prix médians les plus élevés, tant pour les maisons que pour les appartements.

Les maisons

Au niveau de la province de Liège dans son ensemble, le prix médian d’une maison atteint 195.000 euros, soit une hausse de 6 % en un an et de 21,9 % en cinq ans. Aux niveaux wallon et national, seule la province de Hainaut affiche un prix médian inférieur pour une maison.

Des variations sont cependant observées selon les arrondissements, le prix médian d’une maison allant de 180.000 euros dans celui de Liège à 235.000 dans celui de Waremme.