Des professeurs excédés témoignent: «Parfois, des parents viennent m’expliquer mon job…»

Huit heures. A quelques minutes du début des cours, la salle des professeurs de l’école Saint-François d’Assise à Tubize est moins remplie que d’habitude. La raison ? Un taux d’absences record. La crise sanitaire fait des ravages et force certains enseignants à rester chez eux. Des professeurs absents qu’il est difficile de remplacer, tant aujourd’hui l’enseignement a du mal à trouver son public. Des annonces tournent sur le site du Forem pendant plusieurs semaines sans jamais trouver de candidats. Pour le directeur Jean-Pol Vanschepdael, « le métier est tellement décrié dans la société civile qu’il n’attire plus spécialement les jeunes. » Un manque de reconnaissance dont souffrent plusieurs enseignants. C’est le cas d’Éloïse, jeune professeure de mathématiques : « On est méprisé et c’est de pire en pire.