Violences sexuelles et sexistes: le monde universitaire sort du silence

Un collectif de plus d’une centaine de professeurs, scientifiques, membres du personnel administratif et technique de toutes les universités francophones tire la sonnette d’alarme et demande aux établissements d’enseignement supérieur de faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une priorité, de passer « de la parole aux actes » et de s’attaquer aux fondements de ces violences : le sexisme ordinaire. L’appel de la carte blanche interuniversitaire à sortir du déni fait écho aux affaires de harcèlement ou comportement transgressif qui secouent depuis plusieurs jours les universités flamandes.