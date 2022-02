Une «loi casseurs» est à l’étude, annonce le ministre de la Justice

Il y a quelques jours, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) a évoqué la nécessité de travailler sur une « loi casseurs », inspirée de la « loi football » et qui permettrait d’interdire à des personnes ayant commis des infractions lors de manifestations de se rendre à d’autres rassemblements du genre. « Sur 50.000 manifestants, la grande majorité sont des gens corrects, qui viennent pacifiquement puis qui rentrent chez eux, résume sa porte-parole. Mais il y a 2 ou 300 casseurs qui arrivent équipés pour ne pas être reconnus, et qui s’en prennent à nos policiers ainsi qu’au mobilier urbain. Ils ne doivent plus avoir accès à ces manifestations. La commune n’a pas le pouvoir de légiférer en la matière, mais le bourgmestre a interpellé sur ce point le ministre de la Justice et la ministre de l’Intérieur » (NDLR : la « loi football » relève de la responsabilité de cette dernière, et il en sera de même pour l’éventuelle future « loi casseurs »).