Comité de concertation: Alexander De Croo promet de franchir une étape importante

Alexander De Croo s’est exprimé sur Instagram. « J’ai énormément de compréhension pour les difficultés vécues par les exploitants de discothèques et de night-clubs. Ils font partie des secteurs les plus durement touchés. La situation a été et reste incroyablement éprouvante pour eux.

Un nouveau Comité de concertation ce vendredi.

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca (par exemple, plus de limite horaire nocturne ; masque facultatif pour le client ; CST encore obligatoire en intérieur mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse) mais aussi dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non dynamiques) ainsi que pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges) ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.