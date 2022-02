Le pavé du #MeToo dans la mare des universités

C’est un petit tsunami qui s’est abattu sur les universités flamandes. En quelques jours, plusieurs faits de harcèlement et de comportements déplacés ont été révélés publiquement, d’abord à la VUB, puis à l’UGent et la KU Leuven. « Mais qu’est-ce qui se passe dans nos universités ? », titraient les éditorialistes, stupéfaits par ce développement du #MeToo dans les temples du savoir. « Il ne se passe rien d’autre que dans tout endroit où s’exerce un pouvoir », répondait une spécialiste de l’organisation du travail et de la diversité qui relevait cependant trois éléments qui rendent les universités particulièrement vulnérables : la différence hiérarchique, des professeurs très majoritairement masculins face à des étudiantes de plus en plus nombreuses et la différence d’âge.