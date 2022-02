Formule 1: Max Verstappen est «impatient»

Une semaine avant Ferrari et Mercedes, Red Bull a présenté de loin sa nouvelle voiture. Ainsi que Max Verstappen, désormais paré d’or et du nº1.

Probablement soucieuse d’afficher rapidement le nº1 que portera son pilote-star cette saison, Red Bull s’est fait un devoir d’être la première écurie de pointe à dévoiler sa nouvelle monoplace, à six bonnes semaines de l’ouverture de la nouvelle saison, le 20 mars à Bahreïn. À vrai dire, c’est surtout la nouvelle robe de la monoplace pilotée par le champion du monde Max Verstappen et son acolyte Checo Pérez qui a été dévoilée à l’occasion de cette présentation virtuelle. L’occasion de constater qu’Oracle devient le sponsor-titre de l’écurie, tandis que les autocollants Honda ont disparu de cette « RB18 », même si on sait que le motoriste japonais continuera à façonner les V6 hybrides dans son arrière-boutique, de façon non-officielle, mais avec la même ardeur !