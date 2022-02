Coupe de France: Nice se qualifie pour les demi-finales en surclassant Marseille 4-1

L’OGC Nice s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, une première depuis 2011, en éliminant l’Olympique de Marseille 4-1 mercredi à l’Allianz Riviera, à l’issue d’un match sans incident notable plus de cinq mois après les débordements de Nice-OM en Ligue 1.

Les Niçois, dominés rapidement après un but contre son camp de Melvin Bard (3e), ont pris le dessus grâce à un doublé de Justin Kluivert (29e, 49e) et des buts d’Amine Gouiri (10e) et Andy Delort (61e). Ils rejoignent le dernier carré de la compétition, comme Monaco et le « petit poucet » Versailles (National 2), avant le dernier quart de finale entre Nantes et Bastia (L2) jeudi.