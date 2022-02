Wout Faes: «À Anderlecht, ils se disent peut-être: ‘C’est dommage de ne pas lui avoir donné sa chance’»

et a connu sa première sélection en équipe nationale. Entretien avec un garçon dont on oublie parfois qu’il n’a que 23 ans.

Sous son apparence de roc et son imposante tignasse, Wout Faes dissimule une certaine légèreté, une douceur de vie qui ne le quitte jamais. Biberonné à Neerpede, le défenseur n’est pas de ceux qui multiplient les frasques ou les dérapages (in)contrôlés. Pour lui, simplicité, travail et remise en question font bon ménage. Pas étonnant, in fine, qu’il se soit imposé comme une valeur sûre en Ligue 1. Cette saison, il n’a d’ailleurs manqué qu’une seule rencontre avec le Stade de Reims, fin décembre contre Marseille. Et, ce pour raisons médicales. « J’ai contracté le Covid-19 juste avant la période des fêtes », pose le colosse, qui n’a donc pas vraiment eu le temps de profiter de la mini-trêve hivernale.