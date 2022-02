Le football belge poursuit sa campagne: 375 arbitres recrutés en quatre mois

La Fédération belge de football mène « l’une des plus grandes campagnes de recrutement d’arbitres en Belgique », selon Stéphanie Forde (directrice opérationnelle du Professional Refereeing Department) : elle espère trouver 700 nouveaux « referees » dans les prochaines semaines, pour renforcer une profession décriée et délaissée par les plus jeunes. Elle peut déjà se réjouir d’avoir recruté 375 candidats qui ont entamé leur formation à la fin de l’année 2021, et qui, pour une partie d’entre eux (environ 70), ont déjà commencé à « siffler » des rencontres au niveau amateur. « Après un mois de formation, les participants passent un examen avant de siffler leur premier match trois semaines plus tard », explique Alexandre Boucaut, arbitre professionnel et manager du recrutement des arbitres auprès de l’ACFF, l’aile francophone de la Fédération belge. « Leur carrière d’arbitre commence chez les U15 sous la supervision d’un mentor qui les accompagne pendant leurs trois à quatre premiers matches. Pendant la saison, nos nouveaux arbitres sont évalués à trois reprises. »

Selon les chiffres publiés ce jeudi, 6 % de ces candidats sont en réalité des candidates, ce qui n’est pas négligeable. La plupart d’entre eux sont âgés de 15 à 20 ans et son majoritairement issus de Flandre et du Hainaut. Les personnes intéressées qui souhaitent encore devenir arbitres cette saison peuvent se porter candidates jusqu’à fin février sur le site jedeviensarbitre.be.