"Record historique" d'1,9 milliard de paiements électroniques et mobiles en 2021

La crise sanitaire a indéniablement modifié nos habitudes de paiements, le smartphone et la carte sans contact devenant bien plus populaires qu'avant la pandémie. L'an dernier, 204 millions de paiements ont été opérés via l'application Payconiq ou une application bancaire, ce qui représente une hausse de 62% par rapport à l'année 2020 qui avait déjà connu une explosion des paiements mobiles (+88%).

Le code QR gagne en popularité selon Bancontact : 10,5 millions de paiements en 2021 ont été effectués via le scan d'un code QR à la caisse via une application, soit une augmentation de 54% en un an. Les règlements entre amis par ce moyen ont également progressé de 74% par rapport à 2020. L'entreprise considère que le code QR "va générer encore plus de paiements mobiles à brève échéance".