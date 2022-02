Standard: Abdoul Tapsoba est rentré, Olivier Dumont redescend

Le calcul est vite fait: le T1 du Standard avait donc sous la main 18 joueurs de champ, chiffre qui montera à 19 ce jeudi avec le retour attendu d’Abdoul Fessal Tapsoba de la Coupe d’Afrique des Nations (l’attaquant burkinabé est rentré mercredi en Belgique) et à 20 dans quelques semaines lorsque Gilles Dewaele aura soigné la lésion du moyen adducteur droit dont il a été victime il y a sept jours.

Vingt et un joueurs (dont trois gardiens, Bodart, Henkinet et Epolo) ont participé à l’entraînement de mercredi matin, lors duquel Luka Elsner a notamment mis l’accent sur l’impérieuse nécessité, sur le plan défensif, de remporter les duels en un contre un, au risque de mettre l’équipe en difficulté.

Ce qui répond au souhait de Luka Elsner de travailler avec un effectif pas trop imposant, même si Tom Poitoux, le quatrième gardien, Lucas Noubi, devenu quatrième défenseur central dans la hiérarchie depuis le départ d’Al-Dakhil et dans la mesure où Bokadi évolue en milieu de terrain, et Cihan Canak termineront la saison avec l’effectif professionnel. Absents hier, ceux-ci sont actuellement en stage à Marbella avec l’équipe nationale belge des U17 (6 joueurs du Standard ont été sélectionnés) qui affrontera l’Irlande dans un double match amical ces jeudi et samedi. Enfin, Olivier Dumont s’est vu prier de désormais s’entraîner avec les Espoirs rouches.