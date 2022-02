JO de Pékin: comment la Chine a recruté des jeunes athlètes «de seconde zone»

C’est le 4 novembre 2018 qu’ils sont arrivés de Chine. Mika Kojonkoski s’en souvient très bien. L’entraîneur finlandais de 58 ans, véritable légende du saut à skis, regarde par la fenêtre du restaurant de la Tour de Puijo, qui offre une vue sur les tremplins de Kuopio à 75 m de hauteur. « Quand ces enfants et adolescents chinois sont arrivés ce jour-là, ils voyaient de la neige pour la première fois et la plupart ne savaient pas ce qu’était le saut à skis. Ils partaient de zéro. Tous pensaient que c’était insensé », affirme celui qui n’a eu que trois ans pour faire de ces débutants des participants aux Jeux olympiques. « Moi, je ne savais pas si c’était possible, mais je voulais essayer. »