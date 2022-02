Jeune Belge disparue au Pérou: les vêtements retrouvés n’appartiendraient pas à Natacha

Natacha de Crombrugghe, est portée disparue et n’a pas donné de nouvelles depuis le 23 janvier. Elle faisait du trekking et est partie seule pour le Canyon de Colca, après avoir visité le Machu Pichu.

Les recherches se poursuivent. Les policiers, les guides de montagne et sauveteurs ratissent la vallée du Colca depuis plus de six jours. Ils utilisent un drone et sont descendus dans certains ravins pour tenter de la retrouver.

Un autre groupe de sauveteurs, qui effectuait des recherches dans une zone appelée Yaguar, selon la Gazzeta de Arequipa, est tombé sur des vêtements de femme, selon les informations de Het Laatste Nieuws .

Les enquêteurs vont les montrer aux parents de la jeune femme, qui sont arrivés au Pérou mardi, afin de savoir s’ils appartiennent à la jeune Bruxelloise.

Présent(s) depuis plus de trois mois

Mais selon une information de LR Arequipa, relayée par Sudinfo, le ou les vêtement(s) noir(s) retrouvé(s) dans la vallée du Colca n’appartiendrait pas à Natacha. Selon les informations de la police, il s’agit d’un sous-vêtement qui serait sur place depuis plus de trois mois.