Kim, Chen et Strolz sacrés, pas de Belge au programme, suspicion de dopage: ce qu’il faut retenir de la nuit aux JO d’hiver

Kim a été créditée de 94,00 points dans la première manche pour décrocher son deuxième titre olympique après Pyeongchang. Elle a devancé Queralt Castellet (90,25), médaillée d’argent et première snowboardeuse espagnole à monter sur un podium olympique, et la Japonaise Sena Tomita, en bronze avec 88,25 points.

En 2018, l’Américaine était devenue la plus jeune athlète de l’histoire à remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques en snowboard. Elle avait alors signé un score de 98,25 points sur un maximum de 100.

Elle devient ainsi la première snowboardeuse à réaliser ce doublé olympique depuis l’entrée au programme de la discipline en 1998 à Nagano au Japon.

Patinage artistique : Nathan Chen survole le programme libre pour son 1er titre olympique

L’Américain Nathan Chen a décroché son premier titre olympique sur l’épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pékin jeudi en Chine. Les Japonais Yuma Kagiyama et Shoma Uno complètent le podium

Après avoir réalisé une note de 113.97, soit la meilleure jamais réalisée au monde, lors du programme court mardi, Chen a réalisé une nouvelle fois le meilleur score lors du programme libre avec 218.63 pour un total de 332.60.

Le Japonais Yuma Kagiyama a lui pris la deuxième place avec un score total de 310.05 devant son compatriote Shoma Uno qui se pare de bronze avec une note de 293.00.

Le double champion olympique sortant, le Japonais Yuzuru Hanyu a dû se contenter de la 4e place avec une note totale de 95.15. Huitième après le programme court, il a réalisé le troisième score du programme libre malgré deux chutes.

Hanyu, qui revient d’une blessure à la cheville, ne réussit donc pas l’exploit de remporter un troisième titre olympique de rang en patinage artistique. Seul le Suédois Gillis Grafstrom a réussi telle performance de 1920 à 1928.

34 ans après son papa, Johannes Strolz devient champion olympique du combiné alpin

34 ans après son papa Hubert Strolz, l’Autrichien Johannes Strolz a remporté le combiné alpin messieurs de ski alpin des Jeux Olympiques de Pékin jeudi en Chine. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a pris la médaille de bronze et le Canadien James Crawford se pare de bronze.

Strolz avait pris la quatrième place de la descente plus tôt jeudi. L’Autrichien, spécialiste des épreuves techniques, a donc profité du slalom pour refaire son retard de 75 centièmes de secondes sur Kilde et s’imposer avec un chrono total de 2 : 31.43. Le fils d’Hubert Strolz, champion olympique du combiné alpin en 1988 à Calgary, remporte la première médaille d’or olympique de sa carrière.

Auteur du meilleur temps sur la descente, Kilde a lui pris la 6e place du slalom pour terminer sur la deuxième marche du podium à 59 centièmes de Strolz. Le Norvégien décroche sa deuxième médaille à Pékin après le bronze sur le Super-G. Le Canadien James Crawford complète lui le podium à 68 centièmes du vainqueur.

Le Français Alexis Pinturault, médaillé d’argent à Pyeongchang en 2018 et favori pour la médaille d’or, avait lui pris la 11e place dans la descente avant de partir à la faute dans le slalom, sa discipline de prédilection, en voulant prendre des risques pour arracher un podium.

Le combiné alpin est une discipline du ski alpin qui se dispute en deux manches avec une épreuve de vitesse (descente) et une épreuve technique (slalom).

Dopage : la patineuse russe Kamila Valieva aurait été contrôlée positive avant les JO

La patineuse russe Kamila Valieva, qui a remporté avec son pays l’épreuve par équipe des Jeux Olympiques 2022 de Pékin, a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif avant le début des JO d’hiver, rapporte mercredi la presse russe.

Selon le journal Kommersant, le report de la cérémonie de remise des médailles prévue mardi à Pékin serait lié à un contrôle antidopage positif concernant Kamila Valieva, ce qui pourrait priver du titre la Russie, qui participe aux JO sous pavillon neutre.

Le quotidien russe précise que la substance identifiée serait la trimétazidine, utilisée pour soulager les angines de poitrine et interdite par l’Agence mondiale antidopage depuis 2014 car elle améliore la circulation sanguine.

Selon le quotidien RBC, autre média russe, le contrôle aurait été réalisé en décembre.

Valieva, favorite de l’épreuve individuelle qui débute le 15 février, est à 15 ans la nouvelle sensation du patinage artistique. Depuis son arrivée sur le circuit seniors en 2021, l’adolescente, entraînée par la réputée et sévère Eteri Tutberidze, enchaîne les succès en Grands Prix et a survolé les Championnats d’Europe de Tallinn le mois dernier.

Neuf nouveaux cas positifs au coronavirus recensés sur la journée de mercredi

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Pékin ont annoncé jeudi que neuf nouveaux cas de coronavirus ont été recensés sur la journée du mercredi 9 février.

Parmi ces neuf nouveaux cas, trois ont été recensés au sein de la bulle olympique et concernent tous des athlètes ou membres d’équipe. Les six autres cas positifs proviennent des tests réalisés à l’aéroport sur 61 nouveaux arrivants. Quatre de ces six cas concernent des athlètes ou membres d’équipe.