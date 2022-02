Siemens démarre l'année en hausse malgré les pénuries

C'est beaucoup mieux que les prévisions des analystes de l'outil financier Factset, qui tablaient sur un bénéfice net à 1,5 milliard d'euros, et un opérationnel à 2,1 milliards d'euros.

Entre octobre et décembre, le bénéfice net du groupe a atteint 1,8 milliard d'euros, en hausse de 20% sur un an, tandis que son bénéfice opérationnel a grimpé de 12% à 2,5 milliards d'euros, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

"Malgré un contexte économique toujours difficile en raison de la pandémie de coronavirus et des risques persistants dans la chaîne d'approvisionnement, des perturbations majeures ont pu être évitées", commente le groupe.

"Siemens (...) continue d'appliquer rigoureusement sa stratégie destinée à devenir une société focalisée sur la technologie", a ajouté l'entreprise.

Le groupe munichois, longtemps producteurs d'équipements lourds pour l'industrie et de turbines, a décidé ces dernières années se recentrer vers le numérique et l'automatisation des usines, des secteurs beaucoup plus porteurs.

Cette stratégie, qui l'a conduit à se délester l'an dernier de sa filière emblématique énergie, qui a été introduite en Bourse, a été accélérée ces derniers jours.

L'entreprise a annoncé mercredi la vente de sa division "poste et colis" à son compatriote Körber, pour 1,15 milliard d'euros, et de ses parts dans sa coentreprise avec Valeo, spécialisée dans les moteurs électriques.

En janvier, le groupe avait également vendu, pour 950 millions d'euros, sa filiale spécialisée dans la signalisation routière.