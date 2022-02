Le pays qui n’existe pas vraiment

Séparé de la Somalie depuis le 18 mai 1991, le Somaliland est un Etat indépendant… sauf qu’il n’est pas reconnu comme tel par la communauté internationale (à l’exception de Taïwan). Il bénéficie de peu d’aide au développement et la plupart des programmes ne parlent que de la Somalie, sans faire de distinction. Ce « non-Etat » (1) ne délivre pas de passeports propres et ne peut adhérer à aucun traité commercial. Quand il exporte des produits, il doit le faire sous le label « Made in Somalia ». Il ne peut pas non plus siéger aux Nations unies, ni participer aux Jeux olympiques sous ses propres couleurs.