Record de commandes pour Barco, qui garde un chiffre d'affaires freiné par la pandémie

Les commandes ont augmenté sous l'impulsion d'une solide reprise économique dans tous les marchés et toutes les régions. Le chiffre d'affaires a crû de 4% à 804 millions d'euros. Barco souffre cependant encore des effets de la pandémie sur les activités commerciales et les pénuries de composants. Au quatrième trimestre, cela a coûté à l'entreprise environ 15 millions d'euros.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebidta) a atteint sur l'ensemble de l'année 58,5 millions d'euros. La marge bénéficiaire brute a diminué de 1,1 point de pourcentage à 35,7%, en raison de la hausse des coûts logistiques et de composants, surtout au second semestre.