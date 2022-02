Le vice-président: «Depuis le Brexit, les Britanniques nous soutiennent davantage»

A Mogadiscio, on vous aurait mis dans un véhicule blindé. A Hargeisa, vous pouvez bouger librement. Vous l’avez constaté par vous-même en venant ici. » Abdirahman Saylaci, vice-président du Somaliland depuis 2011, aime bien parler de la sécurité qui règne dans son pays. Il a accordé un entretien exclusif au Soir.

C’est un argument qu’il met en avant pour que la communauté internationale reconnaisse enfin l’indépendance du Somaliland… « Si je veux aller au restaurant le midi ou le soir, je peux le faire aussi », ajoute-t-il (sous-entendu : ce qui n’est pas le cas à Mogadiscio).

Et c’est vrai que la situation sécuritaire semble bien meilleure au Somaliland que dans l’autre partie de la Somalie. « Le Sud », comme on le désigne ici, où on n’aime pas trop prononcer le nom de la fédération dont fait encore partie officiellement cette ancienne colonie britannique.