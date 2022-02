Didier Deschamps sur l’avenir de Kurt Zouma chez les Bleus: «Je ne suis pas procureur»

Interrogé au micro de France Télévision sur la polémique autour de Kurt Zouma, au cœur des critiques après avoir frappé son chat dans une vidéo, Didier Deschamps s’est dit choqué par l’attitude de son défenseur. « J’ai été très surpris de la part de Kurt. C’est inadmissible, intolérable et d’une cruauté sans nom. Je suis sûr qu’il en a pris conscience mais ces images sont choquantes et insupportables », a dénoncé le sélectionneur de l’Équipe de France.

Après ces incidents, Zouma risque-t-il de ne plus être sélectionné chez les Bleus ? « Je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections et sélectionner sur différents critères », explique Didier Deschamps. « Quand des joueurs ont fait des erreurs, ça m’est arrivé de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. »