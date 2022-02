Au Somaliland, le changement climatique fait des ravages

La pluie ? On n’en a plus vu depuis trois ans ! Nos troupeaux ont été décimés par la sécheresse, nous avons tout perdu. » Dans son frêle abri fait de branches et de toiles, construit de ses mains il y a quatre ans, Safiya, 43 ans, explique comment elle s’est retrouvée ici avec son mari et ses six enfants. Ils font partie des 2.000 déplacés internes vivant dans un camp « provisoire » situé près de la petite ville de Salahley, à une heure et demie de – mauvaise – route (65 km) au sud de la capitale Hargeisa.

« On vivait à une vingtaine de kilomètres de la ville, avec nos troupeaux de chèvres et de moutons », poursuit Safiya. « Aujourd’hui, on essaye de vivre tant bien que mal en vendant du charbon de bois. Mais il faut aller le chercher à 5 km et on ne mange que deux fois par jour. »