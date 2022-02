La future "chaîne nationale" de vente de vélos de D'Ieteren s'appellera Lucien

La mise en place de ce réseau de vente se fera dans un premier temps par le biais d'acquisitions, en s'appuyant sur l'expertise des équipes en place, avait indiqué D'Ieteren en octobre dernier. Elle avait alors racheté le magasin Goodbikes à Ixelles, situé juste à côté de son siège social. Cette échoppe déménagera durant le printemps à venir dans des locaux inoccupés de D'Ieteren, situés dans la même artère, et s'étendra alors sur une superficie de plus de 3.000 mètres carrés, avec une piste d'essais et un atelier de réparation complet.

En décembre, D'Ieteren avait également repris l'enseigne iBike, qui dispose de huit magasins en région anversoise. Ceux-ci arboreront également bientôt les couleurs de Lucien.