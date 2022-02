Coronavirus: voici ce qui est sur la table du Codeco de ce vendredi

Le Comité de concertation (Codeco) se réunit à nouveau ce vendredi 11 février à 14h afin de réévaluer les mesures sanitaires actuelles. En effet, depuis plusieurs jours, les chiffres liés à la crise sanitaire dans notre pays s’améliorent. Dès lors certains politiques prônent un assouplissement des mesures en vigueur ainsi qu’un passage au code orange du baromètre corona.

En théorie, le code orange est en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 (on était à 352 vendredi) et l’occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits (430 actuellement). Aujourd’hui, on peut dire que les chiffres concernant le coronavirus en Belgique s’améliorent de plus en plus ce qui laisse entrevoir certains assouplissements.