Erling Haaland devrait bientôt prendre une décision concernant son avenir, le Barça toujours bien placé

Selon les informations délivrées par le quotidien catalan Sport, le Barça ferait toujours du recrutement d’Erling Haaland une priorité lors du prochain mercato estival. Malgré les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato, les Blaugranas compteraient encore sur certaines ventes cet été afin de rendre possible financièrement l’arrivée de l’attaquant norvégien. Et malgré la grosse concurrence à laquelle il devra faire face, le Barça semble faire partie des favoris sur le dossier.

Selon son agent Mino Raiola, Erling Haaland devrait lui prendre une décision très prochainement. Une date a même été évoquée, à savoir la fin du mois de mars ou, au plus tard, le début du mois d’avril. Raiola aurait d’ailleurs insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de jeu d’enchères autour de son joueur.