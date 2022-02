VOO se sépare de sa directrice commerciale

Le CEO actuel de VOO, Christopher Traggio, va reprendre temporairement les rennes de la direction commerciale, en attendant qu'un successeur à Cristina Zanchi soit trouvé.

Cette Italienne est arrivée en Belgique en 2010 et avait dans un premier temps rejoint Orange Belgium, dont elle a été la directrice du segment consommateurs jusqu'en janvier 2020. Elle a ensuite pris les mêmes fonctions chez VOO durant l'été suivant, il y a un peu plus d'un an et demi.