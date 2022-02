Bénéfice net en hausse en 2021 pour KBC, qui verse une prime de 1.000 euros au personnel

Sur les trois derniers mois de l'année, le revenu total du groupe KBC a atteint 1,8 milliard d'euros, stable par rapport au précédent trimestre et en hausse de 5% par rapport au quatrième trimestre 2020.

En Belgique, le résultat net du dernier trimestre s'est élevé à 486 millions d'euros, ce qui représente une diminution de 19% en glissement trimestriel, précise le groupe. Ce recul est dû à l'effet combiné d'une diminution "des autres revenus nets, d'une hausse des coûts et d'une baisse significative des reprises de réductions de valeur sur crédits" par rapport au trimestre précédent, analyse le bancassureur. Ceci a été en partie contrebalancé par une hausse du résultat technique de l'assurance-vie - le troisième trimestre ayant été marqué par l'incidence des inondations de l'été - et une hausse des revenus nets (d'intérêts et de commissions).