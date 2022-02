La commissaire aux droits de l’enfant demande que «l’obligation du masque buccal à l’école soit assouplie»

L’obligation du masque buccal à l’école doit d’abord être assouplie. C’est ce qu’affirme Caroline Vrijens, commissaire aux droits de l’enfant, ce jeudi. « Pour les jeunes de plus de 12 ans, il n’est pas non plus évident de porter le masque toute la journée. Pour eux aussi, nous estimons nécessaire d’imposer un masque uniquement lorsque la situation l’exige et de l’abolir dès que possible. »

À lire aussi Coronavirus: voici ce qui est sur la table du Codeco de ce vendredi

Mme Vrijens demande explicitement d’examiner si l’exigence générale d’un masque buccal pour les jeunes enfants est actuellement encore proportionnée et raisonnable. « Plus précisément, nous demandons que l’obligation du masque buccal à l’école soit d’abord assouplie. Et aussi pour les jeunes de plus de douze ans, il n’est pas évident de porter le masque buccal pendant toute une journée, par exemple dans les transports publics, en classe et dans les magasins. Pour eux aussi, nous estimons qu’il est nécessaire de n’imposer un masque que lorsque la situation l’exige et de l’abolir dès que possible », explique-t-elle.