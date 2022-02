En grande forme depuis deux mois, Kevin De Bruyne a retrouvé le sourire après un début de saison compliqué (vidéo)

Après un début de saison largement en deçà de ses standards habituels, Kevin De Bruyne rassure. D’abord gêné par une blessure à la malléole en tout début de saison et touché ensuite par le coronavirus ensuite, le Diable rouge traversait un début d’exercice 2021-2022 très compliqué, et presque inquiétant, à Manchester City. Sur ses 17 premiers matches de la saison, toutes compétitions confondues, De Bruyne ne comptait que 3 petits buts pour 1 seul assist.

Mais depuis la mi-décembre, il semble avoir retrouvé son meilleur niveau et il occupe à nouveau un rôle majeur dans la formation de Pep Guardiola. Encore buteur contre Brentford ce mercredi, il compte désormais 5 buts et 5 assists sur ses 10 dernières apparitions, des chiffres en net contraste avec ceux du début de saison. Et c’est de bon augure pour la fin de saison des Skyblues, qui pointent en tête de la Premier League et qui sont toujours en lice en Ligue des champions et en FA Cup, et qui auront bien besoin de leur maître à jouer pour briller sur tous les tableaux.