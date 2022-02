Alejandro Valverde privé de ses adieux au Tour de Murcie

Movistar s’est retiré de la course après les tests positifs de deux de ses membres la semaine dernière au Tour de la Communauté de Valence.

« El Imbatido », 41 ans, devait initialement participer samedi au Tour de Murcie (1.1), qu’il a remporté à cinq reprises, et lundi à la Clasica Jaen Paraiso Interior (1.1), nouveau rendez-vous au parcours riche de plusieurs sections non-asphaltées.

Mais Movistar n’alignera pas d’équipe sur ces deux courses espagnoles après les tests positifs de deux de ses membres la semaine dernière au Tour de la Communauté de Valence : l’Allemand Juri Hollmann et du Colombien Einer Rubio. Trois équipes n’avaient d’ailleurs pas ponctué la course à étapes après plusieurs contaminations : BikeExchange-Jayco, Jumbo-Visma et DSM