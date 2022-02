«Vous avez de ces mots»: Un {gâté}, c’est pas du gâteau!

L’imminence de la Saint-Valentin me donne l’occasion de vous entretenir d’une riche famille lexicale : celle de gâter, gâterie, gâté et consorts. Laquelle comprend aussi gâteux, dégât et gâtisme. Et pour achever de ruiner l’ambiance : vanité, dévaster et vacuité.

Comment est-il possible de réunir une parentèle aussi disparate, tant du point de vue de la forme que de la signification ? Une fois encore, Dame Phonétique nous offre ses services : l’avons-nous déjà sollicitée en vain ? Non, mais ce n’est pas toujours du gâteau.