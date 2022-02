Bons résultats pour les réseaux mobiles sur les principales lignes de train, selon l'IBPT

C'est la première fois que l'Institut a mesuré la qualité des réseaux mobiles sur différentes lignes de train. Au cours de ce processus, réalisé l'an dernier, 2.200 km ont été parcourus. Par réseau mobile, 800 tests d'appels téléphoniques et 5.300 tests de données ont été effectués, détaille le régulateur du secteur. Les lignes de train (IC) ont été sélectionnées sur la base de leur utilisation. Chacune a été testée au moins deux fois, tant pendant les heures de pointe que pendant les heures creuses.

Les résultats obtenus sont un peu moins bons que les mesures standard en extérieur. Ce qui, selon l'IBPT, s'explique par le fait que les trains traversent des zones moins peuplées et souffrent de conditions extérieures incontrôlables. En outre, les convois plus anciens peuvent avoir un impact plus négatif sur l'expérience, tout comme les trains à deux étages.