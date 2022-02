Namur: hausse du prix médian des maisons pour la septième année consécutive

Le prix médian des maisons a connu une progression de 8% (270.000 euros) entre 2020 et 2021 au niveau belge. L'évolution a été de 7,1% (300.000 euros) en Flandre, de 5,2% (462.750 euros) à Bruxelles, de 6,1% (192.000 euros) en Wallonie et de 7,5% (215.000 euros) en province de Namur. C'est la septième année consécutive qu'une hausse est constatée dans le Namurois et la première fois que le prix médian dépasse la barre des 200.000 euros.

L'arrondissement de Dinant a vu ses prix augmenter de 6% (185.000 euros). "Beaucoup de nouveaux projets ont vu le jour, notamment à Ciney", explique le notaire David Remy. "Les mises aux normes énergétiques et la présence d'une terrasse les rendent attractifs." Une hausse significative de 17,3% est également à noter dans la commune de Vresse-sur-Semois (176.000 euros). "Les investisseurs préfèrent se mettre au vert en Belgique plutôt que d'acheter à l'étranger. Autre paramètre, le télétravail est en hausse et les gens n'hésitent plus à s'éloigner des grands centres urbains", précise David Remy.