Prix de l'énergie - La hausse des prix de l'énergie constitue un "facteur d'incertitude" pour Telenet

Le directeur financier Erik Van den Enden a, lui, parlé d'un "impact très important". L'opérateur avait bien couvert les risques, dit-il, ce qui signifie qu'il n'est pas encore totalement exposé, mais, "même avec une bonne stratégie, le marché finira par vous rattraper", a-t-il prévenu. "Il est très difficile de prédire dans quelle direction on va aller maintenant. Il s'agit d'un facteur incertain. Personne ne sait si les prix vont baisser après l'hiver et il y a des risques géopolitiques que personne ne peut prévoir", a analysé le CFO.

Telenet doit par ailleurs également faire face à des puces informatiques plus coûteuses, qui sont utilisées dans ses modems internet et ses décodeurs TV, et à des coûts salariaux plus élevés. Selon John Porter, il n'a pas encore été décidé si ces coûts supplémentaires seront entièrement répercutés sur les clients. Telenet a l'habitude d'indexer ses prix annuellement. L'année dernière, c'était en août, lorsque le prix de certains abonnements avait augmenté d'1%.