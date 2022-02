Coronavirus: les salles de fitness ont perdu 20% de leurs membres

C’était le 9 juin dernier : après huit mois sans aucun client s’entraînant sur leurs machines et suant dans leurs espaces de cours, les salles de fitness avaient pu rouvrir, plutôt déconfites de ne recevoir ce feu vert qu’aux portes de l’été, soit leur basse saison. Sept mois plus tard, où en sont-elles, alors que le covid règne encore ? A plusieurs sources, un chiffre ressort : une perte de 20 % d’affiliés par rapport à l’ère prépandémique. « C’est l’équivalent de notre marge qui nous permet de rester en équilibre financier et de réinvestir dans nos structures », souligne Stéphane Rutté, président de Sport is essential, qui fédère le secteur dans la capitale.