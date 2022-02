Coronavirus: le «convoi de la liberté» interdit à Bruxelles

« Avec Annelies Verlinden et Rudi Vervoort, nous avons pris la décision d’interdire le “convoi de la liberté” qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation de manifester car aucune demande n’a été envoyée », a indiqué ce jeudi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS).

Le « convoi de la liberté » annoncé pour lundi à Bruxelles se verra interdire l’accès à la capitale belge et européenne.

Via leurs cabinets respectifs, la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close ont annoncé jeudi midi qu’ils mettaient les moyens fédéraux, régionaux et locaux en place pour empêcher le blocage de la Région de Bruxelles-capitale.