CBC note que malgré la crise sanitaire, les difficultés d'approvisionnement et la hausse du coût de l'énergie, la croissance de son portefeuille de crédits commerciaux pour investissement est également en progression (+3%).

La hausse du bénéfice résulte notamment de la hausse du portefeuille de crédits hypothécaires (+12%) de CBC et d'une croissance des placements de ses clients (+16%). Ces progressions interviennent malgré une diminution importante des revenus en assurances en raison de la forte augmentation des sinistres dans le cadre des inondations de 2021.

CBC compte désormais 372.000 clients en Wallonie, soit 24.500 de plus qu'un au plus tôt. Son objectif d'accroître son portefeuille de 16.500 clients par an s'en trouve atteint.

Le revenu total d'exploitation de CBC Banque s'élève à 372 millions d'euros (+3%) et son bénéfice net à 124 millions d'euros (+8%).