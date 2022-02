La manifestation des enseignants vire au dialogue de sourds

Entre la ministre Désir et les syndicats de l’enseignement, c’est l’incompréhension, le dialogue de sourds presque. Alors qu’entre 5.000 et 7.000 personnes manifestaient leur colère devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ledit gouvernement a reçu une délégation des représentants du personnel. L’occasion de leur présenter, en détail, les mesures censées apaiser l’exaspération palpable dans la rue. On a parlé d’argent mais aussi de report de chantiers du Pacte.