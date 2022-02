Douce ou amère, c’est l’orange le soleil de l’hiver

C’est durant les mois d’hiver que les agrumes sont les plus pulpeux et juteux. Parmi eux, les oranges amères sont plébiscitées pour leur marmelade et leurs essences, précieuses aux parfumeurs.

Ils colorent le ciel au travers des feuillages verts des arbres qui les portent, les agrumes sont assurément les fruits de l’hiver. Aux côtés des citrons, pamplemousses et mandarines, les oranges sont les plus consommées à cette période de l’année. De tout temps appréciées pour leur teneur en vitamines C, elles n’ont pas toujours amené le soleil dans les foyers les plus modestes. Ce fruit était autrefois un luxe réservé aux fortunés, et donc exclu des tables populaires. Originaire de Chine, l’orange s’est ensuite répandue en Inde, avant d’être importée en Europe par les Arabes. Peu de palais auraient toutefois apprécié croquer à pleines dents dans ses quartiers. « Les orangers apportés d’Inde par les Arabes étaient en réalité des bigaradiers qui donnent des oranges amères », retrace Pierre Leclercq, historien de l’alimentation à l’Université de Liège.