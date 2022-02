Immobilier à Namur: voici les prix médians, commune par commune

Les prix médians des maisons a, pour la première fois, dépassé la barre des 200.000 euros en Région namuroise. Les communes en bordure d’autoroute ont toujours la cote et les zones rurales deviennent de plus en plus attractives.

Le prix médian des maisons a connu une progression de 8% (270.000 euros) entre 2020 et 2021 au niveau belge. L’évolution a été de 7,1% (300.000 euros) en Flandre, de 5,2% (462.750 euros) à Bruxelles, de 6,1% (192.000 euros) en Wallonie et de 7,5% (215.000 euros) en province de Namur. C’est la septième année consécutive qu’une hausse est constatée dans le Namurois et la première fois que le prix médian dépasse la barre des 200.000 euros.