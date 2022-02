Quinze mois de prison ferme pour conduite dangereuse: «Durant la course-poursuite, il buvait une cannette de bière»

Le 21 juillet dernier, la zone de police de Charleroi avait souhaité procéder au contrôle d’un véhicule suspect, qui effectuait des manœuvres dangereuses. «Il était 8 h 25 quand la police a repéré le comportement suspect du prévenu, au volant de sa voiture. Mais ce dernier a refusé de se soumettre au contrôle et a entamé un délit de fuite», avait précisé le ministère public. Le prévenu avait notamment circulé à plus de 120 km/h en agglomération, effectué plusieurs dépassements dangereux, empêché les policiers de le dépasser et obligé une voiture à freiner brusquement pour éviter la collision.

Mohamed L. avait admis avoir tenté de fuir la police. «J’étais considéré comme évadé et j’ai eu peur de me faire contrôler», avait-il expliqué. Le ministère public avait requis une peine de deux ans de prison ferme contre l’individu, déjà connu pour 34 condamnations judiciaires, dont essentiellement des faits de roulage et qui purge actuellement 15 condamnations. «C’est un danger public au volant. Imaginez cette situation en plein jour d’école. En plus, durant la course-poursuite, il buvait une cannette de bière.»