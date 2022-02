Violences sexuelles à l’université: le témoignage d’une employée administrative face au silence de sa hiérarchie

Employée administrative d’une université francophone, Julie* a vécu une longue situation de harcèlement sur son lieu de travail. Celle-ci a duré deux ans, entre 2015 et 2017. L’homme est responsable informatique, sous l’autorité d’un autre département. « C’était un jeune beau gars, un dragueur. Mais pas quelqu’un dont on se méfie », resitue-t-elle. Au départ, le courant passera même plutôt bien. « Deux mois après mon engagement, il est devenu plus graveleux dans ses blagues. C’était frivole mais pas dégradant. Jusqu’au jour où il est venu dans mon bureau, m’a collé au mur et m’a embrassée. Je l’ai repoussé, il l’a très mal pris. »