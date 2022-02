Coca-Cola et PepsiCo soutenus par la hausse des prix de leurs boissons et snacks

Coca-Cola a vu son chiffre d'affaires progresser de 10% au quatrième trimestre 2021, à 9,5 milliards de dollars, et de 17% sur l'ensemble de l'année, à 38,7 milliards, détaille le groupe dans un communiqué.

Et le groupe a pu compter sur la croissance des ventes de Coca-Cola Zero et de boissons destinées aux sportifs.

Son bénéfice net a bondi de 66% au quatrième trimestre, à 2,4 milliards de dollars, et de 26% sur l'année 2021, à 9,8 milliards.

Pour 2022, le groupe s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires de 7 à 8% à périmètre constant.

Coca-Cola prévoit parallèlement des effets de change négatifs et un impact à hauteur d'environ 5% de la hausse des prix des matières premières. Il anticipe une hausse de 5 à 6% de son bénéfice ajusté par action et hors éléments exceptionnels.

PepsiCo, de son côté, a vu son chiffre d'affaires progresser de 12%, à 25 milliards de dollars, au quatrième trimestre 2021, tandis que son bénéfice net reculait de 28%, à 1,3 milliard de dollars.

Le groupe a relevé le prix de certains de ses produits. Mais dit aussi avoir vu augmenter le prix des transports, des matières premières - comme l'huile de cuisson pour ses chips -, et d'emballage.

Comme Coca-Cola, PepsiCo a augmenté ses dépenses de marketing.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 13%, à 79 milliards de dollars, et son bénéfice net a progressé de 7%, à 7,6 milliards.