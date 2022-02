Les réseaux sociaux de quartiers s’installent en Wallonie

La plateforme Hoplr est présente dans 120 villes et communes, flamandes dans leur très grande majorité. Au sud du pays, la frilosité domine. Mais Ath, Merbes-le-Château, Mons et quelques autres ont franchi le pas.

A Nimy, dans l’entité de Mons, Claudine cherche une bonne âme pour l’aider à faire ses courses, Malik est en quête d’un sommier d’occasion, Camille voudrait trouver un voisin ou une voisine avec qui discuter bouquins et Chloé a simplement besoin d’un conseil à propos d’un bail d’habitation. En quelques jours à peine, 200 ménages de ce faubourg urbain ont adhéré à Hoplr, le réseau social de quartier mis en place par la Ville.

Hoplr est d’abord une petite entreprise flamande créée en 2014 et qui connaît un grand succès au nord du pays et aux Pays-Bas. Le but ? « Créer des communautés locales parce que le quartier où l’on vit représente un capital social à la hauteur des défis posés par la société comme les connaissances, le temps, le bénévolat ou les infrastructures. »