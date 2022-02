L'un des plus gros diamants noirs naturels au monde adjugé 3,16 millions de livres

Le diamant, adjugé après une vente aux enchères en ligne qui s'est achevée mercredi, a été enregistré en 2004 comme le plus gros diamant naturel noir du monde par les spécialistes GIA et Gübelin et en 2006 comme le plus gros diamant taillé du monde par le Guinness Book des records.

Selon Sotheby's, il s'agit "non seulement de l'un des plus gros diamants noirs naturels au monde", mais aussi du "plus gros diamant à facettes jamais présenté sur le marché des enchères".