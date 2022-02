Victoires de la Musique: deux grands favoris et des nominations incongrues

C’est ce vendredi 11 qu’en direct sur France 2 et France Inter, le petit monde français de la chanson va remettre ses récompenses annuelles. Arrivent en tête Clara Luciani et OrelSan avec quatre nominations chacun, suivis de Juliette Armanet et Feu ! Chatterton trois fois cités. N’ont pas été oubliés Julien Doré et Hoshi qui peuvent toujours leur rafler la mise dans les catégories Artiste masculin et Artiste féminine de l’année.

Côté belge, on se débrouillera avec la seule Angèle deux fois nommée (chanson originale et création audiovisuelle) pour la même chanson (Bruxelles je t’aime), des Victoires qui – en plus de celle du meilleur concert (absent l’an dernier pour cause covid) – ont été soumises au vote du public via internet. On s’étonnera malgré tout que deux clips (celui d’Angèle et Le reste de Luciani) soient mis sur le même pied d’égalité que le long documentaire sur OrelSan, Montre jamais ça à personne.