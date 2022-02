Nathalie Uffner: «La cérémonie des Magritte sera drôle, étonnante et bienveillante»

Directrice du Théâtre de la Toison d’or (TTO) depuis 1995, Nathalie Uffner va-t-elle réenchanter la cérémonie des Magritte du cinéma ce samedi 12 février, en direct depuis le Square, au Mont-des-Arts à Bruxelles ? C’est le challenge qu’elle va tenter de relever avec son univers et son équipe, Myriam Leroy et Sébastien Ministru à l’écriture, Laurence Bibot, Ingrid Heiderscheidt, Bwanga Pilipili et Achille Ridolfi comme maîtresses et maître de cérémonie. Ayant carte blanche de la part de l’Académie André Devaux, elle saisit l’occasion de casser les codes pour quelque chose de différent et nous affirme que ce sera chaleureux et cosy, drôle et bienveillant.

Comment votre route a-t-elle croisé celle des Magritte du cinéma ?