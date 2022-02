Premier contrat professionnel pour le jeune Anderlechtois Noah Sadiki

Formé au club depuis l’âge de six ans, Sadiki est décrit par le RSCA comme «rugueux, sec sur l’homme et doté d’une bonne relance». Membre de l’équipe bruxelloise U21, il s’entraîne régulièrement avec les A de Vincent Kompany. Il a également participé aux matches amicaux contre Westerlo, en octobre et en janvier.