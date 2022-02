L’IRM émet une alerte jaune sur la quasi-totalité du territoire

Vendredi, on notera une amélioration relative de la météo, avec des nuages qui défileront au milieu des éclaircies.

Ce jeudi soir, une zone de pluie s’abattra encore sur la plupart des régions ensuite, tandis qu’en première partie de nuit, les précipitations se concentreront principalement sur la Haute Belgique où elles adopteront un caractère hivernal au-dessus de 400 mètres. Une couche de neige pourra même se former sur le relief. En effet, l’IRM a lancé une alerte jaune pour conditions glissantes sur une grande partie du pays, y compris Bruxelles. « Localement, du givre pourra se déposer sur les routes du relief ardennais et des plaques de glace se former ailleurs dans la moitié sud, particulièrement aux endroits à l’abri du vent. »