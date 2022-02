«Solsbury Hill», une chanson inspirante

Felice Mazzù n’hésite jamais à pousser la chansonnette, on le sait, depuis son passage par le Sporting Charleroi. On l’a vu aussi danser, récemment, au stade Marien, face aux supporters de l’Union chantant en chœur l’hymne de leur club (« Bruxelles, ma ville, je t’aime... »). Quand on lui demande quelle est sa chanson culte, il choisit Peter Gabriel, et « Solsbury Hill », « une chanson qui a accompagné beaucoup de moments festifs de mon adolescence, pendant mes études et encore aujourd’hui parfois ». « C’est une chanson qui me fait rêver. Grimper sur la montagne de Solsbury et voir toutes ces lumières en bas, ça permet d’observer, d’analyser... et un court moment, vous êtes dans votre bulle, comme le maître du monde. »

« Solsbury Hill »